محافظ كربلاء: اغلاق المراقد الدينية في المحافظة ليس من صلاحيتنا

2020/05/29 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كربلاء

أكد محافظ كربلاء، نصيف جاسم، اليوم الجمعة، أن إغلاق المراقد الدينية ليست من صلاحيات إدارة ...





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