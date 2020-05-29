الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة لداعش في ديالى

2020/05/29 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد، في بيان، أن "قوات الحشد الشعبي، أنهت الجمعة، عملية أمنية ناجحة لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى".

وأضاف: "فيما تمكنت قوات الحشد من اسقاط طائرة مسيرة لفلول داعش وتدمير مضافتين".

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، الجمعة (29 ايار 2020)، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب مخطوف تم رميها في الأحد الأنهر بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة أمنية عثرت على جثة شاب مرمية في نهر الخاصة بين

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت فرقة الرد السريع، الجمعة (29 أيار 2020)، تمكنها من إلقاء القبض على ما يسمى بـ "معاون والي تلعفر" ومساعده، جنوب محافظة كركوك.

وذكر إعلام الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اعتقال ما يسمى بمعاون وال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (29 ايار 2020)، بانتحار امراة داخل منزلها شمال غرب بعقوبة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "امراة متزوجة انتحرت داخل منزلها في اطراف ناحية هبهب (20كم جنوب غرب ب

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