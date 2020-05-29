اللجنة العليا تُصدر قراراً بتأليف فرق عمل ساندة وخارطة مُوسّعة بالمهمات

2020/05/29 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية،اليوم الجمعة ،تأليف فرق عمل ساندة وخارطة مُوسّعة بالمهمات

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