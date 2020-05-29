“آبل” تدرس تأجيل إصدار “آيفون12” إلى هذا الموعد

2020/05/29 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تدرس “آبل” تأجيل إصدار جوالها “آيفون12” لمدة شهرين ليكون في نوفمبر بدلاً من سبتمبر، وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية.وقال بنك “كاون” الاستثماري أمس الخميس إن السبب وراء تفكير “آبل” في تأجيل إصدار أحدث جوالتها يعود إلى استمرار أزمة وباء “كورونا”.وتوقع التقرير أن تنتج الشركة 35 مليون جهاز “آيفون” في […]

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