الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة لداعش في ديالى

2020/05/29 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “قوات الحشد الشعبي، أنهت الجمعة، عملية أمنية ناجحة لملاحقة فلول داعش في قاطع عمليات بحيرة حمرين في ديالى”.وأضاف: “فيما تمكنت قوات الحشد من اسقاط طائرة مسيرة لفلول داعش وتدمير مضافتين”.

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