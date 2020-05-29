سوريا- خلافٌ يتسبب بمقتل عنصر من فصائل «الجيش الوطني» في تل أبيض

2020/05/29 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل عنصر من فصائل «الجيش الوطني»، اليوم ، على يد عنصر آخر من فصيل «الفرقة 20»، بسبب خلافٍ نشب بينهما، في مدينة #تل_أبيض بريف #الرقة الشمالي.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من «الجيش…

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