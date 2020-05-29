“أوبك” تنفذ 74 بالمئة من اتفاق الخفض والإنتاج الأدنى خلال عقدين

2020/05/29 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مسح لـ”رويترز”، أن إنتاج “أوبك” بلغ أدنى مستوى في عقدين في أيار (مايو)، إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.وفي المتوسط، خلص المسح إلى أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” البالغ عددهم 13 […]

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