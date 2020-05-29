محافظة عراقية تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/29 | 20:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة واسط، يوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا من أهالي ناحية سيد الشهداء بقضاء الصويرة، توفي أمس الخميس، وظهرت نتائج الفحص المختبري له اليوم الجمعة وكانت موجبة، اي أنه مصاب بفيروس كورونا".

واتخذت إدارة ناحية سيد الشهداء بعض الإجراءات منها غلق طريق يربطها بمنطقتين محاذيتين لها، فيما عقدت خلية الأزمة اجتماعا هاما لمناقشة الأوضاع المستجدة.

وسجل العراق الجمعة أعلى معدل يومي بإصابات كورونا منذ ظهور الجائحة بـ416 إصابة فضلاً عن 6 وفيات.

وفي المجمل، بلغت الإصابات المؤكدة في العراق 5873 بينها 185 حالة وفاة و3044 حالة شفاء، بينما لا يزال 2644 مريضاً بالفيروس يرقدون في المراكز الصحية بينهم 45 في العناية المركزة.

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