ماجد كاكائي.. مدرب كاراتيه لا يعرف اليأس بزمن كورونا (صور)

2020/05/29 | 20:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يواظب مدرب لعبة الكاراتيه ماجد كاكائي تدريباته وتدريب طلابه يومياً للحفاظ على لياقته ومواصلة تعليم الطلبة رغم القيود القاسية جراء فيروس كورونا.

وكاكائي من مواليد 1981 من مدينة كركوك، حاصل على أربع شهادات تدريبية وشهادتين تحكيميتين في رياضة الكاراتيه.

ولم ينقطع كاكائي عن التدريب على مدى 22 عاماً وشكلت جائحة كورونا وقيودها اختباراً حقيقياً أمامه بشأن كيفية مواصلة عمله.

لم يثبط قيود كورونا المتمثلة بإغلاق قاعات الرياضة وحظر التجوال والمكوث الإجباري في المنزل من عزيمته، وواصل التدريب في بيته كما استمر في تدريب طلابه عبر الانترنت.

ويقول كاكائي لوكالة شفق نيوز، "بعد تفشي كورونا نتمرن في البيت، وعبر الانترنت مع الطلبة"، مشيراً إلى أنه يقوم بإرسال مقاطع مصورة بخصوص الحركات والتكنيكات الرياضية الخاصة باللعبة إلى الطلبة المتدربين، وهم بدورهم يقومون بإرسال ما يتدربون عليه.

ويردف قائلاً، "أتدرب يومياً مع ابنتي آفيستا في المنزل ساعتين، لأننا لا نستطيع القيام بذلك في القاعة الرياضية بسبب قيود حظر التجوال ومنع إقامة الأنشطة الرياضية".

وكاكائي حاصل على الحزام الأسود وعلى شهادة تدريبية من الاتحاد العراقي المركزي للكاراتيه سنة 2012، كما حصل على شهادة تدريبية دولية في طهران سنة 2012.

وحصل كاكائي أيضاً على شهادة تدريبية دولية في طهران سنة 2019، فضلاً عن شهاده تحكيمية من الاتحاد العراقي المركزي للكاراتيه سنة 2017 .

وتقول ابنته آفيستا إنها حاصلة على الحزام الأزرق باللعبة وانها تتدرب يومياً إلى جانب والدها في المنزل لمدة ساعتين.

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز إنها تواظب التدريب في رياضة الكاراتيه منذ ثلاث سنوات.

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