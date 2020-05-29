2020/05/29 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عبر النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، اليوم الجمعة، عن رفض تحالفه اصرار القوى الكردية على ترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجية بحكومة الكاظمي.وقال الزاملي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ، ان “نواب البصرة تأخروا في حسم مرشح وزارة النفط و المباحثات مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية لإكمال الكابينة الوزارية”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح : نرفض ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح : نرفض ترشيح فؤاد حسين لحقيبة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).