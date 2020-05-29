الكشف عن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في النجف

2020/05/29 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة النجف، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاصابات الخمس الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها اليوم في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبر الصحة العامة قام باجراء 532 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR وRapid test وتبين من خلال الفحوصات وجود خمس حالات موجبة حاملة للفيروس".وأضافت ان "الاصابة الاولى مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في قرية الغدير، والثانية مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في معمل السمنت، اما الثالثة ملامسة لحالة موجبة من بغداد في حي السواق، والرابعة ملامسة لحالة موجبة في حي الامير، والخامسة ملامسة لحالة موجبة في المناذرة".وتابعت انه "بهذا يكون العدد التراكمية للحالات المسجلة في المحافظة 337 حالة مؤكدة، شفي منها 310، فيما توفيت ست حالات، لتبقى 21 حالة راقدة في المستشفى".

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