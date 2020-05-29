ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في ديالى الى 15 حالة والصحة تكشف توزيعها الجغرافي

2020/05/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة الصحة في محافظة ديالى ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 15 اصابة.

وقالت الدائرة...





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