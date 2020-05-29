2020/05/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
افاد مصدر طبي من محافظة واسط، الجمعة، بوفاة مصاب بفيروس كورونا من اهالي المحافظة.
وقال المصدر ل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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