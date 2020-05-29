2020/05/29 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة واسط، الجمعة، بوفاة مصاب بفيروس كورونا من اهالي المحافظة.

وقال المصدر ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).