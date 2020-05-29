الحشد الشعبي يحذر من خطر ارتفاع مناسيب مياه بحر النجف

2020/05/29 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة ، من خطر ارتفاع مناسيب مياه بحر النجف الاشرف.

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