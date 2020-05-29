الحشد الشعبي يتحدث عن خطر محدق حال ارتفاع مناسيب مياه بحر النجف

2020/05/29 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة ، من خطر ارتفاع مناسيب مياه بحر النجف الاشرف.وقال قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني للوكالة الرسمية، أن “ارتفاع مناسيب المياه في منخفض بحر النجف، أدى إلى قطع الطريق بين المقرات الخلفية والساتر الأمامي وبطول 100 كم لأكثر من 46 برجا”، مشيرا إلى […]

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