2020/05/29 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر تأليف فرق عمل ساندة للمهمات الاقتصادية والصحية والامنية / موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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