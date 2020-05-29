الحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة لداعش في ديالى

2020/05/29 | 21:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى....

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