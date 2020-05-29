الــيونيتاد ينشأ وحدات إضافية للتحقيق في جرائم داعش

2020/05/29 | 21:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أَنشأ فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وحدتان جديدتان للتحقيق، يتم التركز في عملهم على جرائم تنظيم ⁧داعش⁩ المرتكبة ضد المسيحيين والكاكائيين والشبك والسنة والتركمان والشيعة في ⁧العراق⁩. ونشر حساب الــيونيتاد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” قال فيها انه “لا يوجد هرمية …

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