وثيقة.. بغداد تودع 400 مليار دينار في حساب إقليم كوردستان

2020/05/29 | 21:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة من وزارة المالية العراقية قرار الأخيرة بإيداع مبلغ 400 مليار دينار في حساب إقليم كوردستان.

وأصدرت الوثيقة بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري ومذيلة بتوقيع وزير المالية علي علاوي وموجهة إلى وحدة تمويل المدفوعات.

وجاء في الوثيقة التي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، "يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ مقداره اربعمائة مليار دينار في الحساب الجاري باسم حكومة اقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل في الحساب المرقم (۱ ) وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان ۲۰۲۰ وملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري الممنوح لدى البنك المركزي العراقي بالرقم (۷۰۰۰۹ )".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما قالت إن أربيل لم تف بتعهداتها في الموازنة المالية والمتمثلة بتسليم كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان مراراً التزامها بالاتفاق المبرم بشأن الموازنة.

وجاء قطع الرواتب وسط أزمة فيروس كورونا والتي تسببت بانهيار أسعار النفط ما زاد الضغوط على حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، خاضت بغداد وأربيل مباحثات مكثفة بشأن الملفات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة وعلى رأسها مناطق النزاع وإدارة الثروة النفطية وحصة الإقليم من الميزانية الاتحادية.

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