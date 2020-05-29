2020/05/29 | 21:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت مؤسسة مطارات دبي إن الرحلات المجدولة لشركة “طيران الإمارات” يتم تشغيلها من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، موضحة أن صحة وسلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى على الدوام.وذكرت المؤسسة على منصتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السفر عبر مطار دبي آمن في جميع المراحل، مشيرة إلى بعض الإرشادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطارات دبي: تحديث إجراءات السفر مع استئناف رحلات عبر المبنى 3) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطارات دبي: تحديث إجراءات السفر مع استئناف رحلات عبر المبنى 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).