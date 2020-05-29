أول دولة اوروبية تعلن عن إقامة دوري كرة قدم بجمهور

2020/05/29 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الجمعة، أن جماهير كرة القدم سيكون بوسعها حضور المباريات اعتبارا من 19 حزيران، مع استخدام 25% فقط من سعة الملاعب لاحتواء انتشار فيروس كورونا.ورغم أن العديد من مسابقات الدوري في أوروبا استأنفت نشاطها بالفعل أو تعتزم العودة قريبا بعد التوقف بسبب الفيروس، فان المباريات تقام خلف أبواب مغلقة وسيكون الدوري البولندي من أولى المسابقات التي تسمح بحضور مشجعين في الملاعب، بحسب وكالة "رويترز".وقال مورافيتسكي في لقاء متلفز "اختار الاتحاد البولندي لكرة القدم ورابطة الدوري يوم 19 حزيران للحصول على فرصة لترتيب كل الأمور وفقا للاجراءات المتبعة".وأضاف "كلنا نحتاج لعودة كرة القدم والرياضة، إنها واحدة من أهم عناصر عودة الحياة لطبيعتها، لهذا سنمنح عشاق كرة القدم فرصة حضور المباريات في الملاعب بعد اتباع إجراءات الصحة والسلامة المطلوبة.سيتم قريبا الإعلان عن اللوائح التنظيمية".وبين إن "العدد الفعلي للجماهير سيعتمد على كل ملعب لكن سيتم الالتزام بربع سعة الاستاد فقط".وكان الدوري البولندي من أولى مسابقات الدوري الأوروبية التي تعلن استئناف النشاط عقب التوقف بسبب الوباء وستقام أول مباراة في وقت لاحق اليوم الجمعة.وتتبقى أربع مباريات على نهاية الدور التمهيدي للموسم، وبعدها ينتقل أول ثمانية فرق في الترتيب إلى مجموعة المنافسة على اللقب وحجر المقاعد الأوروبية بينما تتصارع الفرق الثمانية المتبقية للإفلات من الهبوط.

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