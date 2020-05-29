2020/05/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



وزير المالية يوجه بإيداع 400 مليار دينار في حساب حكومة كردستان

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، 9 قرارات لتشكيل فرق عمل ساندة للجنة في مكافحة الوباء.

ونصت الوثائق الصادرة من اللجنة والتي تضمنت 9 قرارات خاصة بتأليف فرق العمل الساندة للجنة العليا للصحة والسل

بغداد اليوم-متابعة

علنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة،

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي عباس عليوي، الجمعة، عن عقد اجتماع الاسبوع المقبل، بين خلية الأزمة الحكومية وخلية الأزمة البرلمانية، لمناقشة الوضع الوبائي وتمديد الحظر الشامل.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "خلية

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