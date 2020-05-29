ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في واسط الى 37 حالة مع وفاة واحدة

2020/05/29 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

أعلنت محافظة واسط، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا الى 37 حالة، مع تسجيل ح...





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