رئيس الوزراء الكندي يعلق على الاحتجاجات في أمريكا

2020/05/29 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كثيرا من الكنديين يتابعون أعمال الشغب في المدن الأمريكية بشعور الصدمة والرعب.ونقلت وكالة “رويترز” عن ترودو قوله خلال مؤتمر صحفي: “العنصرية ضد السود، العنصرية، حقيقية، إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضا في كندا”.وهزت مدينة منيابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة بسبب وفاة […]

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