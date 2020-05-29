2020/05/29 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز متخصص: قوات الأمن سحبت كاميرات الإعلاميين وحذفت تسجيل تظاهرة كركوك! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز متخصص: قوات الأمن سحبت كاميرات الإعلاميين وحذفت تسجيل تظاهرة كركوك!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز متخصص: قوات الأمن سحبت كاميرات الإعلاميين وحذفت تسجيل تظاهرة كركوك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).