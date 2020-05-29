تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/29 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، انه “تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال […]

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