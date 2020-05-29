صحة الكرخ: الإصابات الـ146 الجديدة توزعت على هذه المناطق

2020/05/29 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ146 الجديدة في جانب الكرخ من العاصمة في بغداد.وقالت الدائرة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: -حي العامل/ ٥٥ اصابة -الشرطة الرابعة/ ١ اصابة -الغزالية/ ٣ اصبات -الكاظمية/ ٩ اصابات -الدورة/ ١٣ اصابة -الشعلة/ ٢ اصابة -الحرية/ […]

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