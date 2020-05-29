اللجنة الفنية تدعو المدربين للتواصل مع محاضراتها عبر منصة

2020/05/29 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت اللجنة الفنية اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة ، المدربين الى التواصل مع المحاضرات التي ستبث عبر المنصة الالكترونية "زووم".وذكرت اللجنة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تدعو اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم المدربين الى التواصل مع المحاضرات التي ستبث عبر المنصة الالكترونية zoom" .واضافت ان "المحاضرات ستشمل مختلف مفردات التدريب في خطوة لزيادة التواصل بين المدربين والمحاضرين".واوضحت ان "المحاضرات تم اختيارها بصورة دقيقة من اللجنة الفنية والتطوير، ونأمل من المدربين تفعيل المنصة الالكترونية واثراء المحاضرات بتواصلهم ومناقشاتهم، لان الهدف الاسمي هو تعزيز قدرات المدربين".واشارت ان "المحاضرات لا تقتصر على المحاضرين المحليين، وانما هناك نوعية مميزة من الاجانب الذين يمتلكون الخبرة الطويلة في الملاعب، ويأتي ذلك لتقديم افضل المعلومات لمدربينا الذين يعدون الحلقة الاهم لتطوير كرتنا".

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