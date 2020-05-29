كربلاء تتخذ إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا

2020/05/29 | 21:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في كربلاء، المحافظ نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، استمرار حظر التجوال العام في المحافظة، وتأجيل امتحانات طلبة المدارس في المحافظة. وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته "كلكامش برس" إن "قرار حظر التجوال ما زال ساريا في المحافظة مع استثناء الصحفيين والقوات الأمنية والموظفين بنسبة 25% والعتبات المقدسة"، مؤكدا ان "الاستثناء فقط لأصحاب الواجب وستتم محاسبة أي مخالف للقرارات".وأضاف ان "أي مخالف يقصد المحافظة بدون استثناء سيودع التوقيف بمخالفة حظر التجوال، وعلى المحافظات الأخرى منع مواطنيها من الحركة والتجوال".وتابع بأن "الدوام في الدوائر الحكومية سيستمر بنسبة 25% لإكمال معاملات المواطنين وبعدها ستكون هنالك دراسة للعمل بنظام الشفتين صباحي ومسائي لإنجاز المعاملات فيما سيحاسب أي موظف يؤجل عمل المواطنين".وبين الخطابي ان "التسهيلات ستكون مشروطة لعمل ذوي المهن، بتوفير الشروط الصحية، وسنعطي اختبارا لمدة أسبوع لتقييم الوضع الصحي".وأكد أن "خلية الأزمة في المحافظة قررت تأجيل الامتحانات بعد مشاورات بين مديرية التربية والصحة والقادة الأمنيين في المحافظة".ولفت الى أنها "ستؤجل المراحل الابتدائية إلى إشعار آخر والمراحل المتوسطة والإعدادية ستؤجل إلى أسبوعين وسيتم فيما بعد تحديد موعد امتحانات المرحلة الابتدائية".

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