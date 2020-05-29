الخطابي : استمرار حظر التجوال وتأجيل الامتحانات في كربلاء

2020/05/29 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، استمرار حظر التجوال العام في المحافظة، وأكد تأجيل الامتحانات في المدارس.

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