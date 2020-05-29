«تحرير الشام» تقتل قيادياً سابقاً في تنظيم “جند الأقصى” بريف إدلب

2020/05/29 | 22:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل قياديٌ سابق في تنظيم «جند الأقصى»، على يد «هيئة تحرير الشام»، اليوم الجمعة، بعد اشتباكاتٍ اندلعت بينها وبين أشخاصٍ تتهمهم بالتعامل مع تنظيم #داعش.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «القوى الأمنية التابعة لـ…

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