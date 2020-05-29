أعرف أسراركِ كلها -أعرفكِ 1- - لمى محمد

2020/05/29 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد يقولون النساء لا تجدنّ كتم الأسرار..



هذه حماقة..



أنا و أنتِ ندرك ذلك...لكن اسمعيني: أنا أعرفُ أسرارك كلها:سرّك النبيل عن حبك لأطفال لم يأتوا فأحببتِ أطفال الأقارب و الجيران..سرّك الجميل عن عشق لم تفصحي عنه لعزة نفس أو حتى غباء...سرّكِ الصغير عن كيفية التوفيق بين عملك خارج المنزل وداخله..



سرّك الحزين عن أمك الراحلة التي اقتلعت معها شتلة من قلبك...سرّك الفاتن عن ج ......





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