صديقي.. مدمن المحاكم... - عبد السلام الزغيبي

2020/05/29 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي صديقي..



مدمن المحاكم...قلم/ عبد السلام الزغيبيتقول الحكمة المعروفة،"الناس في ما يعشقون مذاهب"، وربما من أغرب أنواع العشق وأكثرها تكلفة، وبالأخص على الصعيد النفسي والاجتماعي والأسري، الذي يحمله عدد من الناس للذهاب إلى المحاكم أو كما يطلق عليهم، " عشاق أو مهووسو المحاكم ".



ويصل هذا الحد من الهوس إلى ترددهم عليها يومياً أو بشكل شبه مستمر كأنه مكان مقدس، رغم أنه لا يمكن منعهم من ذ ......





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