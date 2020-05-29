2020/05/29 | 22:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء ازوير العتابيفي ظل تنامي اعداد الاصابات بفيروس كورونا في العراق يجب على وزارة التربية حسم امر العام الدراسي الحالي بشكل قاطع وعدم وضع الطلاب واولياء الامور تحت الضغط النفسي عبر اصدار قرارات وتعديلها بعد فترة وجيزة .و لاسيما وان العام الدراسي الحالي تاثر كثيرا بتعطيل الدوام الرسمي في اغلب المحافظات العراقية نتيجة المظاهرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسم العام الدراسي الحالي مطلب شعبي ورسمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسم العام الدراسي الحالي مطلب شعبي ورسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).