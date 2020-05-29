2020/05/29 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهــر الإقتصاد العراقي بين التحييـد والأزاحة – عماد الحرش التميمي بعد أن تأكد عدم جدية الأفكار والرؤى والسيناريوهات التي طرحت بعد عام 2003 للقضايا المتعلقة بمعالجة العجزالملازم للموازنة العامة للدولة ، بل العجز المتواصل والمتصاعد بشكل مخيف ، ووصل إلى مستويات باتت تهدد الاستقرار المالي والنقدي للدولة ، في ظل وجود تصاعد […]

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