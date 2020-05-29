2020/05/29 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة أقوى من كوفيد 19 – ابتهال العربي إذا تطلع أحد ما الى هذا العنوان سيتوقع للوهلة الأولى أنني ابالغ عن حالة غير حقيقية أو أتحدث عن قضية خيالية وكأن الذي يحدث اليوم غير خيالي..فإذا أردنا أن نشخص الحالات الكثيرة التي تتزايد لدينا يوما بعد يوم سنكتشف انه ليس فقط حدث […]

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