2020/05/29 | 22:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقد السفراء الأربعة في بغداد (3-4) السفير الثالث من عائلة علمية عريقة خلال العصر العباسي صلاح عبد الرزاق سفراء الامام المهدي الأربعة عاشوا في بغداد ودفنوا فيها رغم أن العاصمة كانت سامراء في تلك الفترة.لكن بقيت بغداد حاضرة العالم كله بمدارسها ومكتباتها وعلمائها وفقائها ومتصوفيها وشعرائها وأدبائها ومنجميها وأطبائها ومتكلميها.[…]

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