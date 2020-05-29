2020/05/29 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عدنان يتنافس على لقب افضل لاعب اسيوي في تاريخ الدوري الايطالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يتنافس على لقب افضل لاعب اسيوي في تاريخ الدوري الايطالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي عدنان يتنافس على لقب افضل لاعب اسيوي في تاريخ الدوري الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).