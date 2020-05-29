إنتاج النفط الأمريكي انخفض 28 ألف ب/ي في آذار

2020/05/29 | 22:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، الجمعة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 28 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.2 بالمئة، في آذار إلى 12.716 مليون برميل يوميا.

يتباطأ الإنتاج الأمريكي الكبير للخام على خلفية زيادة المعروض وقلة الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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