“مدونة الولد العاق” مجموعة جديدة للقاص سعدون البيضاني

2020/05/29 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عن اتحاد الادباء والكتاب في ميسان صدر للقاص والروائي سعدون جبار البيضاني مجموعة جديدة بعنوان (مذكرة الولد العاق).تضمنت المجموعة التي جاءت في 95 صفحة (50) نصا قصصيا توزعت ما بين قصص قصيرة، وقصص قصيرة جدا ، كتبت بالأسلوب المتميز الذي عرف به البيضاني .والقاص سعدون البيضاني من مواليد ميسان-المجر الكبير 1956 .[…]

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