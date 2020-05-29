9 إصابات بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/05/29 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة تسجيل ٩ اصابات جديدة بكورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ١١٤٧ فحصاً لمشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية، وتبين أن ٩ منهم يحملون الفيروس.

وأوضحت أن ٦ من المصابين الجدد من محافظة السليمانية، واثنين من أربيل.

وأضافت أن العدد الإجمال للإصابات في الإقليم ارتفع إلى ٥٧٥ بينها ٥ وفيات و٤٠٩ حالة شفاء، بينما لا يزال ١٦١ مريضاً يتلقون الرعاية الطبية.

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