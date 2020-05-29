كربلاء تتخذ قرارات بشأن الحظر وامتحانات المدارس

2020/05/29 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، تأجيل الامتحانات في المدارس، مؤكدا استمرار حظر التجوال العام في المحافظة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي، إن "خلية الأزمة في المحافظة قررت تأجيل الامتحانات بعد مشاورات بين مديرية التربية والصحة والقادة الأمنيين في المحافظة".

وأضاف، أن "قرار حظر التجوال مازال ساريا في المحافظة مع استثناء بعض الفئات"، موضحا ان "الفئات المستثناة كل من؛ الصحفيين والقوات الأمنية والموظفين بنسبة 25 % والعتبات المقدسة".

وأشار إلى "أن الاستثناء فقط لأصحاب الواجب وستتم محاسبة أي مخالف للقرارات".

وتابع الخطابي، "أن أي مخالف يقصد المحافظة بدون استثناء سيودع التوقيف بمخالفة حظر التجوال"، فيما طالب المحافظات الأخرى بمنع مواطنيها من الحركة والتجول".

ولفت إلى أن "الدوام في الدوائر الحكومية سيستمر بنسبة 25 % لإكمال معاملات المواطنين وبعدها ستكون هنالك دراسة للعمل بنظام الشفتين صباحي ومسائي لإنجاز المعاملات فيما سيحاسب أي موظف يؤجل عمل المواطنين".

وتابع أن "التسهيلات ستكون مشروطة لعمل ذوي المهن، بتوفير الشروط الصحية، وسنعطي اختبارا لمدة أسبوع لتقييم الوضع الصحي".

وأكد الخطابي، أن "خلية الأزمة في المحافظة قررت تأجيل الامتحانات بعد مشاورات بين مديرية التربية والصحة والقادة الأمنيين في المحافظة" لافتا إلى أنها ستؤجل المراحل الابتدائية إلى إشعار آخر والمراحل المتوسطة والإعدادية ستؤجل إلى أسبوعين وسيتم فيما بعد تحديد موعد امتحانات المرحلة الابتدائية".

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