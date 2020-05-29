ميسان تسجل( 4)أصابات جديدة في مركز العمارة

2020/05/29 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،عصر الجمعة، عن تسجيلها (اربع) إصابات جديدة بفايروس كورونا بمركز العمارة.وقال بيان عن المديرية أن المصابين هم من مناطق (مغربة، وحي الحسين القديم، وحي الرسالة) في مركز المحافظة ، مؤكدة اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة بحق المصابين والملامسين.ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة […]

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