توجيه تهمة القتل للشرطي الذي تسبب بوفاة أميركي أسود بركبته

2020/05/29 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار تويتر وضع إشارة على تغريدة نشرها بشأن أحداث مينيابوليس بحجة أنها تدعو إلى "تمجيد العنف". ودافع ترامب عن التغريدة قائلا إنها مبنية "على حقائق وأنها لا تعبر عن رأي شخصي"، وأن "الحاقدين" يسعون لإثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في تغريدته إن "النهب يؤدي إلى إطلاق النار، لهذا قتل رجل في مينيابوليس ليل الأربعاء، وانظروا إلى ما حصل في لويسفيل حيث أصيب 7 أشخاص، لا أود أن أرى هذا، وهذا ما قصدته في أقوالي مساء أمس".

Looting leads to shooting, and that’s why a man was shot and killed in Minneapolis on Wednesday night - or look at what just happened in Louisville with 7 people shot.



I don’t want this to happen, and that’s what the expression put out last night means....— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وتابع في تغريدة لاحقة أن تصريحه "صدر عن حقيقة ولم يعبر عن رأي شخصي.



إنه أمر بسيط للغاية، هذه لا تعد مشكلة إلا بالنسبة للحاقدين وأولئك الذين يودون إثارة مشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكرموا ذكرى جورج فلويد".

....It was spoken as a fact, not as a statement.



It’s very simple, nobody should have any problem with this other than the haters, and those looking to cause trouble on social media.



Honor the memory of George Floyd!— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

يذكر أن مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية تشهد عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن منذ يومين، بعد انتشار فيديو أظهر شرطيا وهو يخنق فلويد بركبته، والذي توفي بعد فقدانه الوعي.

وكان الرئيس قد غرد صباح الجمعة، قائلا: "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يجري في المدينة الأميركية الرائعة، مينيابوليس.



افتقار تام للقيادة.



إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح.....".

وأردف ترامب بتغريدة أخرى وصف فيها محتجين على مقتل رجل في الولاية ومرتكبي أعمال شغب خلال الاحتجاجات بأنهم "قطاع طرق"، وقال إنه قد تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن "الجيش معه طوال الطريق"، وختمها بأنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا".

وأتبع موقع تويتر تغريدة الرئيس بإشارة تقول إن "هذه التغريدة قد خرقت قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف.



رغم ذلك، قرر تويتر أنه قد يكون الجمهور مهتما بإبقائها متاحة". وأتى وضع الإشارة على التغريدة بعد ساعات من توقيعه أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم إقراره بعد وقوع جدل بين ترامب والشركة حول تغريدة سابقة قام بنشرها عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويرى كثيرون قرار إدارة تويتر التدخل لـ"تصحيح" مزاعم ترامب بشأن "التزوير الإنتخابي" في التصويت عبر البريد انتقائيا، في حين أشارت الإدارة الأميركية مع نص القرار التنفيذي إلى أن حرية التعبير تعد "حقا مقدسا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه تهمة القتل للشرطي الذي تسبب بوفاة أميركي أسود بركبته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه تهمة القتل للشرطي الذي تسبب بوفاة أميركي أسود بركبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).