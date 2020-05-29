لمُستقبَل العراق: على “الكاظمي” أن يختار بين سنغافورة ولبنان

2020/05/29 | 22:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير لها، عدّت صحيفة “آسيا تايمز” اختيار #مصطفى_الكاظمي رئيساً لحكومة #العراق «أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في بلد هزته الاحتجاجات الشعبية ووباء #كورونا».التقرير، أشار أيضاً في متنه إلى أنه «يجب على العراق الاختيار بين…

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