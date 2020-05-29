مصدر: حظر التجوال قد يُمدد لأسبوعين والقرار سيصدر بعد اجتماع الغد

2020/05/29 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في خلية الأزمة الحكومية، الجمعة (29 ايار 2020)، عن وجود مقترح بتمديد الحظر الشامل لمدة أسبوعين، ما زال قيد الدراسة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة والجهات المعنية، ستعقد اجتماعاً يوم غد، لمناقشة الوضع الصحي وإمكانية تمديد الحظر الشامل".

وأضاف، أن "هناك مقترحاً بتمديد الحظر الشامل لمدة أسبوعين"، وذلك بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا، المسجلة في عموم العراق، عما كان يسجل في الأيام الأولى".

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اكد، عقد يوم غد اجتماعاً بشان حظر التجوال في البلاد.

وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، الجمعة، إن "أعداد الإصابات المسجلة في العراق طبيعية والزيادة الحاصلة نتيجة نزول الكوادر الصحية إلى المناطق المتوقعة الإصابات فيها". وأضاف، أن "عزل المصابين المسجلين في الموقف الوبائي البالغ 416 أبعد الخطر عن أكثر من مئة ألف مواطن"، مشيرا إلى أن "كوادر الوزارة تقوم بالنزول في أي منطقة يتم الشك فيها وأخذ نماذج منها". وأشار التميمي إلى أن "العراق يعتبر ثالث بلد بنسب الشفاء"، لافتا إلى أنه "سيتم خروج قرابة 120 مصاباً اليوم بعد اكتسابهم الشفاء التام". وتابع أن "درجات الحرارة من المفترض أن تقلل من أعداد الإصابات لكن لا توجد هنالك دراسة كافية، ويتم التعامل الآن مع الفيروس بأن درجات الحرارة لن تقلل من الإصابات".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 177 في العراق.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد، لتكون الحصيلة الأعلى منذ دخول الفيروس للعراق متخطية حصيلة أمس الخميس، التي سجلت 322 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، أنها فحصت "5246 نموذج في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 216731".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم (416) إصابة في العراق منها 177 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، مبيناً أن "توزيع الاصابات جغرافيا، كان في بغداد/ الرصافة: 72، بغداد/ الكرخ: 146، مدينة الطب: 46".

وتابع البيان، أن "محافظة النجف سجلت: 5 اصابات، والبصرة: 15، السليمانية: 22، كربلاء: 28، كركوك: 3، ديالى: 13، واسط: 7، بابل: 16، الديوانية: 1، ميسان: 4، ذي قار: 31، المثنى: 3، صلاح الدين: 2، نينوى: 1".

وأشار إلى أن حالات الشفاء المسجلة اليوم بلغت "73 حالة، وزعت في مناطق بغداد/ الرصافة: 2، بغداد/ الكرخ: 55، مدينة الطب: 4، البصرة: 1، اربيل : 2، ديالى: 1، ذي قار: 2، نينوى: 6"، فيما بلغت الوفيات 6 حالات فقط، حالتين في بغداد/ الرصافة، و3 حالات في مدينة الطب، وحالة واحدة في البصرة".

ومع الموقف الوبائي لليوم، بلغ "مجموع الاصابات في البلاد 5873، ومجموع حالات الشفاء 3044، وعدد الراقدين الكلي 2644، والراقدين في العناية المركزة 45، ومجموع الوفيات 185".

بغداد اليوم - متابعة

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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، إنه قرر "قطع كل العلاقات مع منظمة ال

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة واسط، الجمعة، بوفاة مصاب بفيروس كورونا من اهالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة واسط سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لاحد المصابين من اهالي المحافظة".

بغداد اليوم- اربيل

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وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في وزارة صحة الإقليم سجلت اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مح

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