2020/05/29 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، إنه قرر "قطع كل العلاقات مع منظمة الصحة العالمية" بسبب رفضها تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها سابقا.

وذكر ترامب أنه أمر بتحويل الأموال، التي كان من المخطط لتخصيصها لمنظمة الصحة العالمية وتبلغ نحو 450 مليون دولار سنويا، إلى مؤسسات أخرى تعمل على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في العالم.





وسبق أن وجهت إدارة الرئيس الأمريكي اتهامات كثيرة لمنظمة الصحة العالمية بـ"الفشل" في تزويد الدول بالمعلومات الضرورية حول تفشي فيروس كورونا المستجد والانحياز إلى الصين، داعية إلى محاسبة هذه المؤسسة الدولية.

وأمهل ترامب منظمة الصحة العالمية، في 19 مايو، 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، مهددا بقطع التمويل عنها حال عدم قيامها بذلك، وبتعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في خلية الأزمة الحكومية، الجمعة (29 ايار 2020)، عن وجود مقترح بتمديد الحظر الشامل لمدة أسبوعين، ما زال قيد الدراسة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة والجهات المعنية، ستعقد اجتماعاً يوم غد،

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة واسط، الجمعة، بوفاة مصاب بفيروس كورونا من اهالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة واسط سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لاحد المصابين من اهالي المحافظة".

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في وزارة صحة الإقليم سجلت اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).