خلاف يدفع رجلاً لقتل إبنه المراهق في ديالى

2020/05/29 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة بأن رجلا قتل إبنه المراهق بسبب خلاف عائلي، لم يتضح طبيعته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا قتل إبنه البالغ من العمر 19 عاما جراء خلاف عائلي في قرية شاه علي في أطراف قضاء بلدروز شرق بعقوبة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً لكشف أسباب وملابسات الحادث"، ولم يدلِ المصدر بتفاصيل أخرى عن الحادث.

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