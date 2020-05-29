عقب قفزة بإصابات كورونا.. شرطة واسط تشدد قبضتها وتحذر من

2020/05/29 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه قائد شرطة محافظة واسط اللواء قاسم راشد، يوم الجمعة، سيطرات المحافظة الخارجية والداخلية بتطبيق الحظر الشامل، وحذر من "كارثة" جراء تسجيل قفزة بإصابات فيروس كورونا.

وقال راشد في مقطع مصور، إنه "وجه أمرا إلى سيطرات المحافظة الخارجية والداخلية وأمراء الأفواج ومدراء الأقسام بتطبيق الحظر الشامل من شمال المحافظة إلى جنوبها، تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة، بعد ازدياد الاصابات بفيروس كورونا".

ودعا راشد الأهالي إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية تفاديا لوقوع كارثة".

وأعلنت خلية الأزمة في واسط، الجمعة، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وتابعت ان عدد الحالات المؤكدة الكلي ارتفع الى ١٠٥، وعدد الشفاء الكلي بلغ ٤٤، فيما وصل عدد الوفيات الكلي الى ٤ حالات، لافتا الى ان عدد الحالات المؤكدة داخل المستشفى 57.

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