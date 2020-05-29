شرطة ذي قار تطبق حظر التجوال الشامل في المحافظة و تقطع مداخل قضاء سوق الشيوخ

2020/05/29 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت/ مديرية شرطة قضاء سوق الشيوخ مداخل ومخارج مركز قضاء سوق الشيوخ مع نواحي القضاء ومركز المحافظة وتطبيق حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة.وقال أعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “ذلك جاء بعد أن سجلت المحافظة 22 إصابة جديدة الفايروس كورونا ( […]

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